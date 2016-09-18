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Hükümet adına konuştu

Hükümet adına konuştu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 28 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren ABD Büyükelçisi 'a destek verdi. Basın toplantısı yapan Toner, "Bir büyükelçi konuştuğunda bu her zaman ABD hükümeti adınadır" ifadesini kullandı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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