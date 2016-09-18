Esed rejimine ait savaş uçağı düşürüldü

Suriye'nin Deyr ez-Zur kentinde rejime ait savaş uçağının vurularak düşürüldüğü bildirildi.
Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Deyr ez-Zur kentinde terör örgütü DAEŞ'e karşı hava operasyonu gerçekleştiren savaş uçağı düştü.
Haberde pilotun hayatını kaybettiği belirtilirken uçağın kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan, DAEŞ'e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, Deyr ez-Zur kentinde Suriye rejimine ait savaş uçağının örgüt tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
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