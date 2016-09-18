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’ın ateşkesi

Esad’ın ateşkesi
Suriye'de ve Rusya'nın mutabakatıyla sağlanan ateşkesin dördüncü gününde, Halep'in Şeyh Said Mahallesi'nde iki çocuk Esat'a bağlı rejim askerlerinin ateşiyle yaralandı. Bir sahra hastanesinde tedavi edilen çocukların ailesi, ateşkese rağmen yaşanan saldırıya isyan etti. Bir hafta süreceği açıklanan ateşkes, 12 Eylül Pazartesi günü yürürlüğe girmişti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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