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’ya kazığı

Danimarka’ya DAEŞ kazığı
Danimarka Radyosu ile Politiken gazetesinin ortaklaşa hazırladığı veri raporuna göre Suriye ve Irak'ta saflarında savaşan 77 lı teröristten 16'sının Danimarka'da faaliyet gösteren 40 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu belirlendi. Teröristlerin sahibi olduğu 40 şirketten birçoğunun iflasa gittiği, ve hazineye 27 milyon Danimarka Kronu borç bıraktıkları belirlendi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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