Fırat Kalkanı kapsamında üçüncü ve en kritik adım olarak ÖSO, TSK'nın desteğiyle üç koldan saldırı başlattı. ÖSO, Türkiye sınırına 48 kilometre uzaklıktaki El Bab'a yönelik operasyon için düğmeye bastı.

DAEŞ'LİLER RAKKA'YA KAÇIYOR

Çobanbey, Havahöyük ve Savran olmak üzere üç ayrı koldan ilerleyen ÖSO'ya, hava harekatı ve top atışları ile TSK çok yönlü destek veriyor. ÖSO'nun hareketlenmesi ile birlikte, El Bab'daki DAEŞ unsurlarının bir bölümünün, Rakka yönüne çekilmeye başladığı öğrenildi.

DAEŞ'in Rakka'dan sonraki "ikinci kalesi" El Bab'a yönelik harekat, Suriye'nin için açısından stratejik önemde. Buranın temizlenmesiyle sınırdan 48 km derinlikteki bölge ÖSO'ya geçecek. Akşam'ın haberine göre; Böylece, "Uçuşa Yasak Güvenli Bölge" formülünün güney sınırına ulaşılacağı ifade edildi. El Bab'ın kontrol altına alınması güney hattın oluşumu için yeterli değil. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin, Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.

ARAÇLARI GÖMDÜLER

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DAEŞ militanları güçlü motorlara sahip arazi araçlarına bomba düzenekleri kurarak ÖSO askerlerinin geçiş güzergâhlarında iş makineleri ile kazdıkları rampalara yerleştiriyor. Araçlara demir saçlar seren DAEŞ saçların üzerini de toprakla kapatıp araçları kamufle ediyor.

Tathumus köyüne yerleştirilen 3 DAEŞ keskin nişancısı ÖSO askerlerinin ilerleyişini durdurdu. Bulundukları bölge tespit edilen keskin nişancılar hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda Kantara ve Tathumus DAEŞ'ten geri alındı. Kilis'in Arpakesmez köyü karşısındaki Karamezra, Savran, Kefarganni ve Yelbaba köylerindeki mevziler savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.