Beyaz Saray: Esed güçlerini yanlışlıkla vurduk

Obama yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonucu 62 Suriye rejimi askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını açıkladı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Obama yönetimi adına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD yönetiminin 62 Suriye rejimi askerinin "kasıtsız bir şekilde vurulması sonucu öldürülmesinden üzüntü ve pişmanlık duyduğunu" bildirdi.

Obama yönetiminden gelen açıklamadan saatler önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyr Ez-Zur kentinin güneyinde Esed rejimine ait bir askeri üssün vurulmasıyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, vurulan yerlerin DAEŞ hedefi sanılarak vurulduğu kaydedilmiş veSuriye rejimi unsurları olduğu bilinen bir hedefin vurulmayacağı ifade edilmişti.

Dün sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Deyr Ez-Zur havaalanının yakınlarına yapılan hava saldırısının koalisyona ait 2 F-16 ve 2 A-10 ile gerçekleştirildiğini söylemişti. Konaşenkov, Suriye yetkililerinin kendilerine verdiği bilgiye göre saldırıda 62 rejim askerinin öldüğünü ve 100'den fazla askerin de yaralandığını bildirmişti.