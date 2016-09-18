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Beyaz Saray: Esed güçlerini yanlışlıkla vurduk

yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonucu 62 rejimi askerinin ölmesine ilişkin, vurulan hedeflerin hedefi sanıldığını, üzgün ve pişman olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray: Esed güçlerini yanlışlıkla vurduk

yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonucu 62 rejimi askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını açıkladı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Obama yönetimi adına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD yönetiminin 62 Suriye rejimi askerinin "kasıtsız bir şekilde vurulması sonucu öldürülmesinden üzüntü ve pişmanlık duyduğunu" bildirdi.

Obama yönetiminden gelen açıklamadan saatler önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyr Ez-Zur kentinin güneyinde Esed rejimine ait bir askeri üssün vurulmasıyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, vurulan yerlerin hedefi sanılarak vurulduğu kaydedilmiş veSuriye rejimi unsurları olduğu bilinen bir hedefin vurulmayacağı ifade edilmişti.

Dün sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Deyr Ez-Zur havaalanının yakınlarına yapılan hava saldırısının koalisyona ait 2 F-16 ve 2 A-10 ile gerçekleştirildiğini söylemişti. Konaşenkov, Suriye yetkililerinin kendilerine verdiği bilgiye göre saldırıda 62 rejim askerinin öldüğünü ve 100'den fazla askerin de yaralandığını bildirmişti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 10:37
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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misafir misafir

Bizde abd askerlerini vurup yanlışlık oldu onları daeş sanmıştık diyelim.

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evet0
hayır0
cevapla 18.09.2016 12:01
oturan boga oturan boga

yalan vallahi yalan inanmayın bu müttefikimize

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evet0
hayır0
cevapla 18.09.2016 11:18
Tolga Tolga

Obama,ABD senin yalnislikla vurduk sozune sadece sen inan,,, kimse inamaz ve yemez, iki yuzlu ABD, Bu bir WAR CRIMINAL dir. ABD rinin Irak ta taptigi gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.09.2016 10:56
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