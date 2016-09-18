Polis, Berlin'deki gösteriye 40 bin, Hamburg'ta 30 bin, Münih ve Köln'deki gösterilere 20 bin göstericinin katıldığını açıkladı.
Köln'deki gösteriye traktörleriyle katılan çiftçiler, anlaşmaların tüketici haklarının korunmasında ve gıda güvenliğinde bir aşınma olacağından endişe ettikleri için protestoya katıldıklarını ifade etti.
Çevre örgütü olan Greenpeace üyesi aktivistler, Ren nehri üzerindeki bir köprüye yaklaşık 150 metrekarelik bez afiş açtı.
Çevre ve tüketici koruma örgütünün yanı sıra sendika ve kilise temsilcilerinin de bulunduğu gösterilerde protestocular, TTIP ve CETA'yı eleştiren döviz ve pankartlar taşıdı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde ise yaklaşık 25 bin kişi TTIP ve CETA anlaşmalarını protesto etti.
Şehir merkezindeki "Opernplatz" da toplanan göstericiler, burada kurulan platformda yapılan TTIP ve CETA karşıtı konuşmaları dinledi.
Ardından polis eşliğinde yürüyüşe geçen göstericiler, sloganlar atarak ellerinde söz konusu serbest ticaret anlaşması karşıtı dövizler taşıdı. Polisin belirlediği istikamette yürüyüşe devam eden göstericiler daha sonra yeniden Opernplatz'da bir araya geldi.
Burada konuşan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, TTIP ve CETA'yı eleştirdi.
Öte yandan, Frankfurt polisi, göstericiler arasında yanlarında cop ve biber spreyi bulunan 19 aşırı sağcının tespit edildiğini ve bu kişilerin gösteriden uzaklaştırıldığını açıkladı.
AB, Kanada ve ABD ile uzun süredir her iki anlaşmanın maddeleri üzerinde kapsamlı müzakerelerde bulunuyor.
Anlaşmaların, imzalanması halinde dahi Avrupa Parlamentosu'nda ve Federal Alman Meclisi (Bundestag) ile diğer AB üyesi ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.
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