6 yıl sonra ilk maç

Fırat Kalkanı Harekatı'nın simge şehri Suriye'nin Cerablus ilçesine dönen binlerce aile, yarım bıraktıkları umutlarına tekrar kavuşmanın sevinci içerisinde. Terör örgütleri arasında 6 yıl içerisinde birkaç kez el değiştiren ilçede huzur bulamayan vatandaşların tamamına yakını sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Nüfusu 3 bin 500'e kadar düşen Cerablus, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından eski günlerine dönmeye başladı. Son olarak dün şehirden çekilen görüntülerde Cerabluslu çocukların sokaklarda oyunlar oynadığıgörüldü. Gaziantep'ten Cerablus'a giden yardım gönüllüleri, yanlarında götürdükleri top, ip, halkalarlaçocuklara oyun oynamayı öğretirken, yıllardırhapsoldukları evlerinden çıkan çocuklar, ilçeninsokaklarını kahkahalarıyla şenlendirdi.
FELLUCE DECERABLUS GİBİ
Irak'ta haziran ayında terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılan Felluce'de de kente dönüşler başladı. Ocak 2014'ten beri DAEŞ kontrolünde olan şehir 2,5 yıl aradan sonra haziran ayında ele geçirilmişti. Enbar Vilayet Meclisi Başkanı Sabah Kerhut, 4 aylık süreç sonunda kente 500 göçmen ailenin dönüş yaptığını açıkladı.
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