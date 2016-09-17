Polis şiddeti nedeniyle gözünü kaybetti

Fransa 'da çalışma yasası protesto sundaki polis müdahalesi bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden oldu.Fransa basınında yer alan haberlere göre, perşembe günü Paris'teki çalışma yasası protestolarına katılan 46 yaşındaki Laurent Theron, polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.Hastaneye kaldırılan Theron'un bir gözünü artık kullanamayacağı belirtildi.Gösterilerin ardından polisten yapılan yazılı açıklamaya göre perşembe günü 13'üncüsü düzenlenen çalışma yasası protestolarında, dört gösterici ile ikisi molotof kokteyli atılması nedeniyle olmak üzere sekiz polis ve jandarma yaralanmıştı.

170 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT, başta Paris ve Nantes olmak üzere ülke genelindeki gösterilerde 170 bin kişinin yürüdüğünü bildirmişti.

Ülkede çalışma yasasının tartışılmaya başlandığı marttan bu yana 13 kez ülke çapında yapılan eylemlerde hükümete tasarıyı iptal etmesi çağrısı yapılmıştı.

Fransa'da yoğun tartışmalara neden olan yasa ülkede yoğun bir grev ve protesto dalgasına neden olmuştu. Lise öğrencileri, demiryolu işçileri ve birçok sektör çalışanının mart ayında başlayan protestolarına rağmen yasa, 21 Temmuz'da parlamentoda onaylanmış, 8 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.



Yasanın yürürlüğe girmesiyle günlük azami 10 saatlik çalışma süresi 12 saate çıkarıldı. İş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanların işten çıkarılabilmesine imkan sağlayan yasa, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresini düşürürken fazla mesailerde daha az ödeme yapılmasına izin veriyor.