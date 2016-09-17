Von der Leyen, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada Alman ordusunda görev yapan Müslüman askerlerin önemine de işaret ederek, ''Dış ülkelerdeki misyonlarımızda yaklaşık 170 Müslüman kökenli asker görev yapıyor ve bunlar vazgeçilemez'' dedi.

Savunma Bakanı, söz konusu Müslüman askerlerin dil ve kültür bilgileri sayesinde görev bölgelerindeki halkla iletişimin kolaylaştığını vurguladı.

Alman ordusunun yaklaşık yüzde 15'inin göçmen kökenli askerlerden oluştuğunu ifade eden Von der Leyen, bunlar arasında Türk, Afrika ve Arap kökenliler ile Rusya'dan gelen Almanların çoğunlukta olduğunu kaydetti.

"İNCİRLİK GÖREVİ DEVAM EDECEK"

Ursula von der Leyen, Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi konulardaki bazı anlaşmazlıklara rağmen, Alman askerlerinin İncirlik Hava Üssü'ndeki görevlerine devam edeceğini belirtti.

Alman bakan, "NATO üssünden askerlerin çekilmesinin terörizme karşı ortak mücadeleyi zayıflatacaktır" dedi.

Türkiye'nin, Alman milletvekillerine İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaretlerine izin vermemesinin ardından neden askerlerin çekilmediği sorusuna ise von der Leyen, "Çünkü bu sadece DAEŞ'in yararına olurdu." cevabını verdi.

"AFGANİSTAN'DA DAHA SONA GELİNMEDİ"

Almanya Savunma Bakanı, Afganistan'da henüz görevin sonuna gelinmediğini ifade ederek, ''Kendi tahminim hep beraber daha orada uzun bir süre kalmamız gerektiğidir.'' diye konuştu.