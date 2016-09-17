Mesaisi bitti treni terk etti

İspanya'nın Santander kentinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Madrid'ehareket eden tren, 2 saatsonra bilinmeyen bir nedenlestop etti. Yolcular, trenin arıza nedeniyle durduğunu düşündü. Ancak durum çok farklıydı. Çünkü mesaisi biten makinist, "Bugünkü çalışma süremi doldurdum" deyip treni terk etmişti. Bunu duyan yolcular şok geçirdi. 109yolcu tam 2 saat boyunca yenimakinistin gelmesini bekledi.Duruma tepki gösterenyolcular, tren yolu şirketiningönderdiği servis aracıylayollarına devam etti.
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