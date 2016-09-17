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si bitti i terk etti

Mesaisi bitti treni terk etti
İspanya'nın Santander kentinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Madrid'e hareket eden tren, 2 saat sonra bilinmeyen bir nedenle stop etti. Yolcular, in arıza nedeniyle durduğunu düşündü. Ancak durum çok farklıydı. Çünkü si biten makinist, "Bugünkü çalışma süremi doldurdum" deyip treni terk etmişti. Bunu duyan yolcular şok geçirdi. 109 yolcu tam 2 saat boyunca yeni makinistin gelmesini bekledi. Duruma tepki gösteren yolcular, tren yolu şirketinin gönderdiği servis aracıyla yollarına devam etti.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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