  1. Mesaisi bitti treni terk etti
  2. DAEŞ liderlerinden "Dr. Vail" öldürüldü

Başkanı’na baskın

Yunanistan yine karıştı!
Komşu'da mali müfettişler Merkez Bankası Başkanı Yannis Sturnaras'ın evine baskın düzenledi. Baskının nedeninin Başkan Sturnaras'ın eşi Lina Nikolopoulou'nun yönettiği Keelpno adlı "Hastalıkları Önleme Merkezi" ile ilgili yapılan mali araştırmalarla ilgili olduğu açıklandı. Ülkenin parasını yöneten başkanın evine yapılan baskın 'da büyük yankıya neden oldu. Başkanı Yannis Sturnaras'ın evinin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı basıldığı iddiaları da gündeme geldi. Öte yandan Yunanistan'da kemer sıkma politikalarını protesto eden grup, başkent Atina'daki Zapyon Sarayı'nı kısa süre işgal etti. Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) üyesi göstericiler ve bir grup emeklinin işgali, bazı bakanların da katılacağı toplu iş sözleşmelerine ilişkin sempozyumun ertelenmesine yol açtı. Sarayın çevresinde toplanan yüzlerce kişi, "Kirli ellerinizi maaşlarımızdan çekin" ve "İşçi boyun eğme, hakkını alacaksın" sloganları attı. Grup, yaklaşık 3 saatlik işgalin ardından dağıldı.
Etiketler: , , , ,
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar