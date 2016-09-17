Komşu'da mali müfettişler Merkez Bankası BaşkanıYannis Sturnaras'ın evine baskın düzenledi. Baskının nedeninin Başkan Sturnaras'ın eşi Lina Nikolopoulou'nun yönettiği Keelpno adlı "Hastalıkları Önleme Merkezi" ile ilgili yapılan mali araştırmalarla ilgili olduğu açıklandı. Ülkenin parasını yöneten başkanın evine yapılan baskın Yunanistan'da büyük yankıya neden oldu. Merkez Bankası Başkanı YannisSturnaras'ın evinin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı basıldığı iddiaları da gündeme geldi. Öte yandan Yunanistan'da kemer sıkma politikalarını protesto eden grup, başkent Atina'daki Zapyon Sarayı'nı kısa süre işgal etti. YunanistanMücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) üyesi göstericiler ve bir grup emeklinin işgali, bazı bakanların da katılacağı toplu iş sözleşmelerine ilişkin sempozyumun ertelenmesine yol açtı. Sarayın çevresinde toplanan yüzlerce kişi, "Kirli ellerinizi maaşlarımızdan çekin" ve "İşçi boyun eğme, hakkınıalacaksın" sloganları attı. Grup, yaklaşık 3 saatlik işgalin ardından dağıldı.
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