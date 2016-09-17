İsrail askerleri oyuncak fabrikasını bastı

Aralık ayında bir gece yarısı İsrail askerleri Yaser'i almaya geldiler.

Ramallah'taki bu karanlık atölyede aramadıkları yer bırakmadılar. Filistin kefiyesi giydiğini, kolayca farkedileceğini düşündüler. Ama bu atölyede kefiye ve geleneksel Filistin renkleriyle bezeli o kadar çok eşya vardı ki, İsrail askerlerinin Yaser'i bulmaları kolay olmadı.

SAKINCALI OYUNCAK

Yaser, 32 yaşındaki Hilana Ebu Şerif'in kendi elleriyle yaptığı onlarca oyuncak bebekten sadece birisiydi. Adı, evet tam da ilk akıllara gelebileceği gibi Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat'a atfen konulmuştu.

Ama İsrail askerlerine göre 'sakıncalı oyuncak' sınıfndaydı. Edu Şerif'in daha önce yaptığı 1700 oyuncak bebek gibi Yasir'e de el konuldu.

İSRAİL ASKERLERİ ÜRÜNLERİ PARÇALADILAR

Al Jazeera'ye konuşan Ebu Şerif o son İsrail baskınını "Askerler atölyeyi darmadağın etti. Henüz işleme aşamasındaki bazı ürünleri parçaladılar" sözleriyle anlatıyor.

Oyuncakların yapıldığı ve sık sık baskın yiyen bu atölye 20 yıl önce açılmış:

"Özellikle Yaser'i almak için geldiler. Kefiyesi var, askeri bir görünüme sahip diye. Oyuncakların şiddeti teşvik ettiğini söylediler. Oysa bu oyuncaklar bizim kültür mirasımızı yansıtıyor. Başka bir şey değil. Yaser'e gelince; o Yaser Arafat'a benziyor"

Ebu Şerif, oyuncak atölyesini kocasının bıraktığı yerden devam ettiriyor. İkinci intifada sırasında burası kapanmış.

Ardından Ebu Şerif, Rotem Toys ismiyle yeniden açmış.

Amacı, Filistin'i yüksek kalitede ve kendi sözleriyle 'özenle' hazırlanmış oyuncaklarla tanıtmak.

Oyuncakların kumaşlarını da çoğunlukla geri dönüştürülmüş, artık kullanılmayan kıyafetlerden hazırlıyor:

"Kefiyenin şiddeti teşvik ettiği yönündeki sözleri anlayamıyorum. Çocuklar için bu oyuncaklar geldikleri yerle gurur duymanın ne demek olduğunu farketmek anlamına geliyor"