FETÖ’den Hillary’ye 100 bin dolar

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı atılım başlatılırken, gözler, FETÖ 'nün Kongre'yi istediği doğrultuda yönlendirmek için adayların seçim kampanyalarına yaptığı bağışlara çevrildi. FETÖ'nün kongre adaylarını, hangi partiden olduğuna bakmaksızın desteklediği ortaya çıktı. Bağışlar, himmetlerin nelere harcandığını da ortaya koydu. Kongre'deki Türkiye karşıtı oturuma başkanlık eden ve oturuma da FETÖ ile ilişkili olduğu iddia edilen eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla'yı konuşmacı yapan Cumhuriyetçi vekil Dana Rohrabacher'in seçimlerde FETÖ'nün ABD'deki önde gelen isimlerinden Fevzi Öten tarafından desteklendiği ortaya çıkmıştı. Fevzi Öten'in ağabeyi Remzi Öten'in de ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Hillary Clinton 'a fahiş bağışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu arada Cumhuriyetçi vekil Rohrabacher'in CIA ajanı olduğu öğrenildi.Kamuya açık bağışlarda Clinton'un kampanyası için Sena Cases şirketi üzerinden 2 bin 695 dolar bağış yapan Remzi Öten'in, Clinton'un medya imajını düzeltmek için kurulan Correct The Record'a ise 100 bin dolar bağışta bulunduğu gözlendi. Bir dönem FETÖ'nün işadamları derneği olan TUSKON'un temsilciliğini yapan Öten, 100 bin dolarlık bağışı ise Öten Inc. üzerinden yaptı. FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Öten kardeşler, beş parasız kurdukları ve kılıf ürettikleri Sena Cases'ın bir anda çok karlı bir kuruluş haline geldiğini, verdikleri ropörtajlarda anlatmışlardı. Gerçeği yansıtmayan bu söylemin aksine, oluşan bu zenginliğin himmet kaynaklı olduğu belirtiliyor.



Hillary Clinton hakkında çıkan menfi haberlerin etkisini hafifletmek üzere oluşturulan ve Correct The Record adıyla anılan oluşum, Amerika'da "Süper" siyasi eylem komitesi adında adayları koruma ve destekleme amaçlı kuruldu. Medyaya Hillary Clinton hakkında para karşılığı haberler yaptırdığı iddiasıyla ABD medyasından tepki gören kurumun Hillary Clinton'un rakibi hakkındaki haberlerin de medyaya servis edilmesinde rol aldığı öne sürülmüştü.Eylül 2015'te Clinton'un rakibi Bernie Sanders, Hugo Chavez ve İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbin ile ilişkilendirilmişti. Bu kurumun Sanders destekçilerinin "yanlışlarını düzeltmek için" Sosyal medya trollerine 1 milyon dolar harcadığı gündeme gelmişti. Kurumun kurucusu, ünlü gazeteci yazar David Brock. 2008'de de Clinton'a seçimlerde destek çıkan Brock, Correct The Record'u ise, Clinton'un kendi medya gözleyicisi olmak amacıyla 2013'ün sonlarında kurdu. Correct The Record gibi kurumlar ABD'de büyük şirketlerden bağışlar topluyorlar. Adayların seçildikten sonra da kendilerini destekleyen firmaların çıkarlarını kongrede savundukları biliniyor.



Geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'nde düzenlenen Türkiye karşıtı oturum bağışçıların Kongre kararları üzerindeki etkileri gözler önüne sermişti. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komitesi'nde, "15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye" konulu oturum gerçekleştirilmiş, oturuma, FETÖ ile ilişkili olduğu iddia edilen eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla, konuşmacı olarak eklenmişti. Yayla, sunumunda, Türk Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalayan bir konuşma yapmıştı. Türkiye karşıtı oturumu düzenleyen Alt Komitenin Başkanı California vekili Cumhuriyetçi Dana Rohrabacher'in ise, Remzi Öten'in kardeşi Fevzi Öten tarafından seçimlerde desteklendiği ortaya çıkmıştı. 18 Ekim 2012 tarihli hesap hareketinde Rohrabacher'in seçim kampanyasına, Sena Cases Başkan Yardımcısı Fevzi Öten tarafından 500 dolar bağış yapıldığı görülüyordu. Rohrabacher ise, bu bağış karşılığı düzenlediği Türkiye karşıtı oturumda FETÖ'cü isimleri ağırlamakla kalmamış, oturumun açılışında da Türkiye'yi ve Türk hükümetini hedef alan sözleriyle dikkat çekmişti.