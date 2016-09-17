'Cinayetlere sessiz kalmayın'

Zanun'un Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve dünyada özgürlükten yana tüm halklardan "yeni cinayetler işlemeleri konusunda işgal güçlerine cesaret veren suskunluklarını bozmaları" istendi.
Zanun, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te dünden bu yana 3 Filistinli ile bir Ürdün vatandaşını vurarak öldürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız ülkelerinde yeryüzündeki diğer halklar gibi güven ve barış içinde yaşamaları için suçluların yargılanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Filistinlilerden, uluslararası toplumun "utanç verici" sessizliği eşliğindeki İsrail terörüne karşı kendilerini korumalarını isteyen Zanun, Filistinli grup, sendika ve birliklere "İsrail işgal güçlerinin cinayetleri karşısında Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve Genel Kurulu kararları güvencesindeki meşru savunma hakkı doğrultusunda halk direnişini güçlendirmeleri" çağrısında bulundu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın El-Halil kenti sakinlerinden 25 yaşındaki Hatem Abdulhafiz eş-Şeludi'nin öldüğünü açıklamıştı.
İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da "aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı" öne sürülen bir Filistinli genci vurarak öldürmüş, olayda bir Filistinli de yaralanmıştı. Tel Er-Rumeyde Mahallesi'nde de bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken, Doğu Kudüs'te ise İsrail güçleri "polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla 20'li yaşlardaki bir Ürdünlüyü vurarak öldürmüştü.
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