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Alman dergisinden küstah kapak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'yı dize getirmesinin ardından Avrupa medyası algı operasyonu yaparak alçakça saldırılarına devam ediyor. Almanya'da yayın yapan dergisi, Erdoğan'ı kapağına taşıyarak "2016'da bir diktatör doğdu" başlığını attı.

Alman dergisinden küstah kapak

Alman medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığı devam ediyor. Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisi, Türkiye özel sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak Türkiye için 'özgürlüğünü kaybeden ülke' benzetmesini yapmıştı.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN
Almanya'da yayın yapan iş, finans ve ticaret dergisi dergisi de hedef olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Erdoğan'ı kapağına taşıyan dergi, "Bir diktatör doğdu 2016" başlığıyla okuyucuya sunuldu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 20:54
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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Alp Alp

Tarihte 6 milyon museviyi öldüren Almanya bayağı diktatör yetiştirmiştir bunların en ünlüsü Hitler ve yardımcılarıRudolf HESS, EİNRİCH himmler,Josep GOEBBELS tir.Şimdi Tayyip ERDOĞANI böyle ısmarlama satın alma yazılarla diktatör göstermenin bi kurnazlığı var Türkiye her alanda yükseliyor Almanyaya en büyük rakip Türkiyedir .Türkiye şu anda bile bir dünya gücü.Bunların çekemediği bu tabii Osmanlının dünyayı titreten özgüveni de geri geldi bunları fazla kaale almamak lazım Türkiyenin yapacağı daha fazla dünyaya açılmak çünkü dünyanın Türkiyeye ihtiyacı var tabii mazlumların yanında olan ERDOĞANADA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2016 23:49
Alaiddin Alaiddin

Erdoğan kadar başınıza taş düşsün e mi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.09.2016 23:38
CANIM T&#220;RKIYEM CANIM TÜRKIYEM

SAYIN CUMHUR BASKANIM Sizin basarilarinizi almanlar cekemiyor onun icinde kudurdular YÜCE RABBIM yolunuzu her daim acik edsin ALLAHIM SIZE UZUN UZUN ÖMÜRLER VERSIN sizinle gurur duyuyoruz

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evet6
hayır0
cevapla 17.09.2016 23:34
zetkanamm zetkanamm

almanya dedigimiz hitlerin artiklari türkiye gelistikce kuduruyorlar daha beter olasiniz adolfun pislikleri baskomutan seni dünya alem seviyor sevmeyen hitlerin artiklari hirsindan catlasin domuzlar.

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evet3
hayır0
cevapla 17.09.2016 22:35
endiseli endiseli

kendi kisiliklerini yansitmislar, yani baska turlu yapamazlardi

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evet1
hayır0
cevapla 17.09.2016 22:06
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