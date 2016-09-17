ABD jetleri Esad birliklerini bombaladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, bombardımanda Esed rejiminin en az 62 askerinin öldüğü duyuruldu. Öte yandan dört ayrı bombalamada en az 100 rejim askerinin de yaralandığı duyuruldu.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Deyr Ez-Zur havaalanının yakınlarına yapılan hava saldırısının koalisyona ait 2 F-16 ve 2 A-10 ile gerçekleştirildiğini söyledi.



Suriyeli yetkililerin kendilerine 62 rejim askerinin öldüğü, 100'den fazla askerin de yaralandığı bilgisini verdiğini belirten Konaşenkov, uçakların ülkenin Irak sınırı tarafından geldiğini ifade etti.



ABD ile Rusya'nın Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda vardığı anlaşma, 12 Eylül Pazartesi günü Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girmişti. Önce 1 hafta süreceği açıklanan ateşkesin daha sonra iki gün uzatılması konusunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaştığı bildirilmişti.



CENTCOM: YANLIŞLIKLA VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD öncülüğündeki koalisyona ait jetlerin Deyr Ez Zor'da rejim ordusu mevzilerini vurduklarını doğruladı. Açıklamada, Rejim askerlerinin 'yanlışlıkla' bombalandığı iddia edilerek hedefin DAEŞ mevzileri olduğu ifade edildi.