Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyadilçesinin Mumbatıh bölgesindeki 3 noktaya asılan ABD bayrakları indirildi ancak gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.
Tek ABD bayrağı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.
Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı.
Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.
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