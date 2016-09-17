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ndan 3'ü indirildi

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya önceki gün asılan ndan 3'ü indirildi.

ABD bayraklarından 3ü indirildi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu 'nin kontrolünde bulunan Tel Abyadilçesinin Mumbatıh bölgesindeki 3 noktaya asılan indirildi ancak gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.

Tek ABD bayrağı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 11:59
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