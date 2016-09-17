Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyadilçesinin Mumbatıh bölgesindeki 3 noktaya asılan ABD bayrakları indirildi ancak gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.

Tek ABD bayrağı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.