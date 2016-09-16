Vatikan’da bir şeyh

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Vatikan'da Papa Francis ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmede, bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için çabalarının bir parçası olarak hoşgörü, diyalog, bir arada yaşama ve dinler arası değerleri teşvik için ortak işbirliği çabaları gözden geçirildi. Şeyh, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için neler yapılabileceğini ela almak üzere İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile de görüştü.