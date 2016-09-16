Vatikan’da bir şeyh

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan,Vatikan'da Papa Francis ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmede, bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için çabalarının bir parçası olarak hoşgörü, diyalog, bir arada yaşama ve dinler arası değerleri teşvik için ortak işbirliği çabaları gözden geçirildi. Şeyh, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek için neler yapılabileceğini ela almak üzere İtalya Başbakanı MatteoRenzi ile de görüştü.
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Arap aleminin en tehlikeli bölgesi Birleşik arap emirlikleridir.
dikkat edin şerrin, fitnenin ve şeytanın merkezi vatikan. neden. uyanın müslümanlar. bunların dinle falan alakası yok. dünyadaki bütün şeytani güçlerin ve kişilerin arkasında vatikan var.
dünya var olduğu müddetçe iblis şeytanın insan temsilcisi münafıklar, hainler, lanetli vatikan uşağı şarlatan samiriler hep olacaktır. buna karşı da hakkın bayrağını hep dik tutacak hat taraftarları hep olacaktır.
tüm güzel birliktelik dediklerin işlerin altında İSRAİL rüyası var. tüm dünyada bu oyuna gelmiş durumda.
bu tam bir hain
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