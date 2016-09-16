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’a Özel doktor!

Türk doktor, başkan adayının sağlık raporlarını açıklayacak!

Trump’a Özel doktor!
ABD'de başkanlık yarısı, sağlık sorunlarına takıldı. 11 Eylül anma törenlerinde rahatsızlanan Demokrat Parti'nin başkan adayı 68 yaşındaki Hillary Clinton'un zatürre olduğu açıklandı. Bu durum 'un başkanlık için uygun olup olmadığını tartışmaya açtı. Gözler ise Clinton'ın rakibi Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a odaklandı. Müslüman karşıtı söylemleriyle tepki çeken , başkanlık yarışında merak edilen sağlık kontrollerinin sonuçlarını ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz ile paylaştı. Trump'ın sağlık durumu ve sağlık kontrollerinin sonuçlarıyla ilgili Öz'e verdiği röportaj, bugün Amerikan Fox kanalının gündüz kuşağında yayınlanacak. Doktor Öz, Trump'ın geçen hafta yaptırdığı test sonuçlarını değerlendirecek.
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