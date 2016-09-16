Trump’a Özel doktor!

ABD'debaşkanlık yarısı,sağlık sorunlarınatakıldı. 11 Eylülanma törenlerinderahatsızlananDemokrat Parti'ninbaşkan adayı 68yaşındaki HillaryClinton'un zatürreolduğu açıklandı. Budurum Clinton'unbaşkanlık için uygunolup olmadığınıtartışmaya açtı. Gözlerise Clinton'ın rakibi Cumhuriyetçi Parti'ninbaşkan adayı Donald Trump'a odaklandı.Müslüman karşıtı söylemleriyle tepki çekenTrump, başkanlık yarışında merak edilen sağlıkkontrollerinin sonuçlarını ABD'de yaşayan Türkdoktor Mehmet Öz ile paylaştı. Trump'ın sağlıkdurumu ve sağlık kontrollerinin sonuçlarıylailgili Öz'e verdiği röportaj, bugün AmerikanFox kanalının gündüz kuşağında yayınlanacak.Doktor Öz, Trump'ın geçen hafta yaptırdığı testsonuçlarını değerlendirecek.
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