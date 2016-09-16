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’ya AB yaptırımı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’nın geleceğini görüşmek için Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Rusya’ya AB yaptırımı
AB Konseyi, Ukrayna krizi nedeniyle Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan mal varlığı dondurulması ve vize kısıtlaması gibi ilave yaptırımların 15 Mart 2017'ye kadar uzatılması kararı aldı. AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 37 şirket ve 146 kişi bulunuyor. Bu yaptırımlar ilk olarak 2014'ün Mart ayında 'nın Kırım'ı yasadışı ilhak etmesi nedeniyle başlatılmıştı. Ekonomik yaptırımlar uyarınca, AB üyesi 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen de dışlanıyor.
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