Önce Müslüman sonra hacı oldu

İngiltere'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçisi SimonCollis (60), bir ilki gerçekleştirdi. İngiliz diplomat, eşi HüdaMujarkech ile birlikte Kâbe'yi ziyaret ederek hacı olduğunu bildirdi. İngiliz diplomat, Hacca giden ilk İngiltere Büyükelçisi olarak kayıtlara geçti. Mekke'de üzerindeki ihramla görüntülenen Büyükelçi Collis'in fotoğrafları, sosyal paylaşım sitesi Twitter'in gündemine yerleşti. Suudi yazar ve kadın hakları savunucusu FevziyeElbekir, "İlk kez bir İngiltere Büyükelçisi hac görevini yerine getiriyor. İslam dinine geçen Büyükelçi Collis ve eşi Hüda Mekke'de" dedi. Suudi ArabistanPrensesi Basma bin Suud da Collis'i tebrik etti. BüyükelçiCollis de Twitter'dan gelentebriklere teşekkür etti ve eşiHüda ile evlenmeden kısa birsüre önce Müslüman olduğunuşu sözlerle ilan etti: "Özetlemek gerekirse, 30 yıl Müslüman toplulukların içinde yaşadıktan sonra eşimle evlenmeden önce İslam'a geçtim."
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