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Önce Müslüman sonra hacı oldu

Önce Müslüman sonra hacı oldu
İngiltere'nin 'daki büyükelçisi Simon Collis (60), bir ilki gerçekleştirdi. İngiliz diplomat, eşi Hüda Mujarkech ile birlikte Kâbe'yi ziyaret ederek hacı olduğunu bildirdi. İngiliz diplomat, Hacca giden ilk İngiltere Büyükelçisi olarak kayıtlara geçti. Mekke'de üzerindeki ihramla görüntülenen Büyükelçi Collis'in fotoğrafları, sosyal paylaşım sitesi Twitter'in gündemine yerleşti. Suudi yazar ve kadın hakları savunucusu Fevziye Elbekir, "İlk kez bir Büyükelçisi hac görevini yerine getiriyor. İslam dinine geçen Büyükelçi Collis ve eşi Hüda Mekke'de" dedi. Suudi Arabistan Prensesi Basma bin Suud da Collis'i tebrik etti. Büyükelçi Collis de Twitter'dan gelen tebriklere teşekkür etti ve eşi Hüda ile evlenmeden kısa bir süre önce Müslüman olduğunu şu sözlerle ilan etti: "Özetlemek gerekirse, 30 yıl Müslüman toplulukların içinde yaşadıktan sonra eşimle evlenmeden önce İslam'a geçtim."
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