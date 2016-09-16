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O aile İspanya’da kavuşacak

O aile İspanya’da kavuşacak
Macaristan'da kucağında oğluyla polisten kaçarken bir kadın ın çelme takıp düşürmesiyle gündeme gelen Suriyeli Osama Abdul Mohsen, 1 yıl önce 2 evladıyla İspanya'ya sığındı. O mültecinin Mersin'de kalan eşi Muntaha Mohsen ile diğer 2 oğlu ise vize engeline takıldı. Mohsen'in Türkiye'deki eşi ve diğer iki oğlunu İspanya'ya getirmek için yaptığı girişimler ise olumlu sonuçlandı. Mohsen'in Mersin'deki eşi ve çocuklarına vize çıktı. İspanya'daki eşine ve çocuklarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Muntaha Mohsen, kendilelerine kapıları açan Türkiye'ye teşekkür etti.
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