O aile İspanya’da kavuşacak

Macaristan'da kucağında oğluyla polisten kaçarken bir kadın kameramanın çelme takıp düşürmesiyle gündeme gelen Suriyeli OsamaAbdul Mohsen, 1 yıl önce 2 evladıyla İspanya'ya sığındı. O mültecinin Mersin'de kalan eşi Muntaha Mohsen ile diğer 2 oğlu ise vize engeline takıldı. Mohsen'in Türkiye'deki eşi ve diğer iki oğlunu İspanya'ya getirmek için yaptığı girişimler ise olumlu sonuçlandı. Mohsen'in Mersin'deki eşi ve çocuklarına vize çıktı. İspanya'daki eşine ve çocuklarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Muntaha Mohsen, kendilelerine kapıları açan Türkiye'ye teşekkür etti.
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