Nazi Almanyası

Almanya’da mülteci yurdunu ateşe veren ırkçılar, vicdansızlıkta sınır tanımadı. Saldırganlar, bu kez mültecilere meydan dayağı attı! Bu da yetmezmiş gibi yaralıları almaya giden ambulansı da engellemeye çalıştı
Türkiye, mültecilere kapılarını açarken, Avrupa sığınmacı trajedisi karşısında 3 maymunu oynadı. Mülteciler, her sınırda insanlık dışı muamelelerle karşılaştı. Göçmenlere yönelik saldırıların bir numaralı adresi ise Almanya'ydı. Sığınmacılara olağan terörist muamelesi yapan ırkçı Almanlar, mültecilerin kaldığı yurtları yaktı. Yangınamüdahale etmeye çalışan itfaiyearaçları da engellenmeye çalışıldı. Skandallar zinciri ise bunlarla sınırlı kalmadı. Almanya'nın Saksonya eyaletinin Bautzen kentinde aşırı sağcı 80 kişi,Kornmarkt Meydanı'nda toplandı. Mültecileri ülkede istemediklerini söyleyen şiddet yanlısı göstericiler, "Bautzen'inAlmanya'ya ait olduğu yönünde" sloganlar attı. Bu sırada 20'ye yakın sığınmacı ırkçılara tepki gösterince iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan arbede sırasında çok sayıda mülteci yaralandı. Polis, tarafları ayırmak için biber gazı ve cop kullandı. Meydanı boşaltan mülteciler ise sığınmacı yurduna kaçtı. Şiddette sınır tanımayan ırkçı grup, göçmenleri takip ederek, yurdun önünden ayrılmadı. 3 ayrı sığınmacı yurdunu korumaya alan polis, göçmenlere binadan çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı. Saldırganlar, yaraladıkları göçmenleri almaya giden ambulansı da engelleyerek ırkçılığın geldiği noktayı kanıtladı. Polis ise ikinci kez çağrılan ambulansla yaralıları hastaneye ulaştırdı. Olaylarla ilgili asayişi bozma ve insan yaralama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bautzen kentindedaha önce de sığınmacılara karşı şiddeteylemleri yaşanmıştı.
Mülteci karşıtları, sığınmacıların kaldığı yurdun önünden ayrılmadı. Güvenlik güçleri bina çevresinde önlem aldı.
GÖÇMENLERDEN MERKEL'E DESTEK Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerinin en önemli konusu sığınmacılardı. Partisine seçim kampanyasında destek veren Almanya BaşbakanıAngela Merkel, yoğun protestolarla karşılaştı. Mülteci karşıtı bir grup Alman, Merkel'in Kranold Meydanı'ndaki seçim mitingini bozmaya çalıştı. Irkçı grup, göçmen politikaları nedeniyle Merkel'i yuhaladı. Protestocular meydanın ortasında "Merkel Gitmeli" yazılı pankartlar açtı. Islıklar ve yuhalamalar altında kürsüye çıkan Merkel ise mülteci politikasını savundu ve bunun insani bir sorumluluk meselesi olduğunu vurguladı. Mitingde sadece Merkel karşıtları yoktu. Suriyeli mülteciler de mitinge giderek Merkel'e destek oldu. Suriyeli bir mültecinin,"Merkel'i seviyorum" yazılı pankart açması dikkatlerden kaçmadı.
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AB liler ektikleri terörün belasını daha yeni yeni görmeye başladılar. bu günleri daha mumla arayacaklar gibi.
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