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Kan nehri

Kan nehri
Bangladeş'te skandal görüntüler ortaya çıktı. Başkent Dakka'da kurbanların gösterilen alanlarda kesilmemesi ve altyapı eksikliği sebebiyle caddelerde kan nehri oluştu. Yetkililer, sorunun hayvan kesimi için ayrılan alanların dışına çıkılmasından kaynaklandığını savundu. Dakka sakinleri ise altyapı probleminin yaşananlara sebep olduğunu anlattı.
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