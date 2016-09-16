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" kan dökmek için sudan bahaneler üretiyor"

Hükümet Sözcüsü , ", Filistin halkının kanını akıtarak, çirkin suçlarını işlemek için sudan bahaneler üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail kan dökmek için sudan bahaneler üretiyor

Hükümet Sözcüsü el-Mahmud, yayımladığı yazılı açıklamada, ", halkının kanını akıtarak, çirkin suçlarını işlemek için sudan bahaneler üretiyor." ifadesine yer verdi.

Uluslararası topluma Filistin halkının korunması için acil müdahale çağrısı yapan Mahmud, şunları kaydetti:

"İşgal güçlerinin Kudüs ve El-Halil'de geçen saatlerde 1'i Ürdünlü, 3 kişiyi öldürmesi, uluslararası kanunlara göre insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemeye devam ettiğini teyit ediyor."

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zühri de İsrail güçlerinin, bugün Batı Şeria ve Kudüs'te 1 Ürdünlü ve 2 Filistinli vatandaşı öldürmesini kınadı.

Ebu Zühri, "Bu suçlar, halkımızın iradesini kıramayacak. Filistinlilerin kanları, Aksa İntifadasını körükleyecek." dedi.

İsrail askerleri, bugün Doğu Kudüs'te polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunmaya çalıştığı iddia edilen 20'li yaşlardaki bir Ürdünlü ile Batı Şeria'da da aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı öne sürülen Filistinli genç ve Tel Er-Rumeyde Mahallesi'nde bir Filistinliyi ateş açarak öldürmüştü.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 21:09
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