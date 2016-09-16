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askerleri bir liyi öldürdü

'de bir li, askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria'nın güneyindeki kentinde, bir linin askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Er-Rumeyde Mahallesi'nde bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldüğü belirtildi.

İsrail askerleri, bugün Doğu Kudüs'te polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunmaya çalıştığı iddia edilen 20'li yaşlardaki Ürdünlü ve Batı Şeria'da da aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı öne sürülen Filistinli genci ateş açarak öldürmüştü.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 19:21
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