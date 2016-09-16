Raporlarında 'Türkiye batacak' diyen Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, son zamanlarda adeta eriyor. Net karı yüzde 98 eriyen bankaya bir darbe de ABD'den geldi.

Deutsche Bank, ipotek teminatlı tahvil satışıyla ilgili soruşturmada uzlaşmak için ABD adalet bakanlığının 14 milyar dolar istediğini açıkladı.





CİDDİ ŞEKİLDE SARSILABİLİR

Bankadan talep edilen bu miktar, hem bankanın hem de yatırımcıların tahmin ettiğinin çok üstünde.



Henüz tam kesinleşmemiş olsa da, eğer ödenecek rakam gerçekten 14 milyar dolar gibi yüksek bir meblağ olursa, bu Deutsche Bank'ın zaten kırılgan olan finansal durumunu ve yatırımcı güvenini ciddi biçimde sarsabilir.



Bankanın ABD'de işlem gören hisseleri kapanıştan sonra yüzde 8 düşüş yaşadı.

ÖDEMEYİ REDDETTİLER

ABD adalet bakanlığı bu konunda hiçbir açıklama yapmadı, ancak Deutsche Bank'ın bugün yaptığı açıklama şöyle:



"Deutsche Bank muhtemel davaları sözü edilen miktarda ödemeyle sonuçlandırmayı asla düşünmemektedir. Müzakereler henüz yeni başlıyor. Bankamızın beklentisi, müzakerelerin, kayda değer ölçüde daha düşük tutarlar üzerinden anlaşmaya varmış olan diğer benzer bankalarda olduğu gibi sonuçlanmasıdır."

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Deutsche Bank hakkında, 2008 finansal krizinden önce, daha sonra devlet denetimine geçen Amerika'nın en büyük konut finansörleri Fannie Mae ve Freddie Mac şirketlerini kandırarak 14.2 milyar dolarlık ipotek teminatlı tahvil sattığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.



Bu soruşturmanın uzlaşmayla çözümlenmesi için Deutsche Bank 2013 yılında 1.9 milyar dolar ödeme yapmıştı.



ABD adalet bakanlığının, diğer bankalarla da daha önce yaptığı uzlaşma müzakerelerinde katı bir tavır benimsediği ve sonuçta ceza olarak ödenen miktarlardan daha yüksek ödemeler talep ettiği biliniyor.



Citigroup'tan 2008 yılında kusurlu ipoteğe dayalı tahvil satışları nedeniyle açılan soruşturmayı sonlandırmak için bakanlık 12 milyar dolar istemişti. Ancak Citigroup'un ödemek zorunda kaldığı ceza 7 milyar dolarda kalmıştı.