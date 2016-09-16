Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı harekatı, üçüncü haftasında istikrarlı bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Muhaliflerin Cerablus'u DAEŞ 'ten temizledikten sonra ikinci hedef olarak belirttikleri El-Bab'a ilerleyiş sürüyor. TSK, muhaliflere havadan ve karadan destek sağlayarak hem zırhlı birliklerle hem de savaş uçaklarıyla DAEŞ'i bombalıyor.ÖSO güçleri Cerablus ve çevresindeki köyleri ele geçirdikten sonra TSK desteği ile batıya doğru ilerleyişini sürdürürken, harekatın ikinci evresinde bu kez zırhlı birlikler Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden Suriye'nin Rai bölgesine girdi. İki cepheden ilerleyen ÖSO güçleri, kısa süre içerisinde Cerablus ile Azez arasındaki 98 kilometrelik hattının tamamından DAEŞ teröristlerini temizledi ve güneye doğru ilerlemeye başladı.

ÖSO EL-BAB'A 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Topçu birlikleri ve savaş uçakları tarafından hedef alınan Baragat'taki IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye ÖSO güçlerinin de harekat başlattığı ifade ediliyor.



Sınırın bazı noktalarında 2, bazılarında ise 10 kilometreyi bulan derinlikte kontrolü sağlayan ÖSO güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Bayram boyu sakinliğini koruyan bölgenin yeniden hareketlendiği görüldü.



Öte yandan Baragat Köyü, DAEŞ için özel öneme sahip olan Dabık bölgesine ulaşmak için kilit noktada bulunuyor. Baragat ve yanındaki Kefergran köylerinin alınması ile ÖSO üyelerinin Dabık bölgesine kısa sürede ulaşacağı ifade edildi. ÖSO üyelerinin Çobanbey'den de Bab bölgesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve bu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.