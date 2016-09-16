  1. ABD'den bayrak açıklaması

'e havadan ve karadan bombardıman

Türkiye'nin sınırındaki Cerablus'u 'ten temizlemeye yönelik Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Operasyonda stratejik nokta olan El-Bab'a son 10 kilometre kaldığı belirtilirken, DAEŞ'e ait hedefler havadan ve karadan vuruluyor.

DAEŞe havadan ve karadan bombardıman
Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı harekatı, üçüncü haftasında istikrarlı bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Muhaliflerin Cerablus'u 'ten temizledikten sonra ikinci hedef olarak belirttikleri El-Bab'a ilerleyiş sürüyor. TSK, muhaliflere havadan ve karadan destek sağlayarak hem zırhlı birliklerle hem de savaş uçaklarıyla DAEŞ'i bombalıyor.

ÖSO güçleri Cerablus ve çevresindeki köyleri ele geçirdikten sonra TSK desteği ile batıya doğru ilerleyişini sürdürürken, harekatın ikinci evresinde bu kez zırhlı birlikler Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden Suriye'nin Rai bölgesine girdi. İki cepheden ilerleyen ÖSO güçleri, kısa süre içerisinde Cerablus ile Azez arasındaki 98 kilometrelik hattının tamamından DAEŞ teröristlerini temizledi ve güneye doğru ilerlemeye başladı.

ÖSO EL-BAB'A 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Topçu birlikleri ve savaş uçakları tarafından hedef alınan Baragat'taki IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye ÖSO güçlerinin de harekat başlattığı ifade ediliyor.

Sınırın bazı noktalarında 2, bazılarında ise 10 kilometreyi bulan derinlikte kontrolü sağlayan ÖSO güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Bayram boyu sakinliğini koruyan bölgenin yeniden hareketlendiği görüldü.

Öte yandan Baragat Köyü, DAEŞ için özel öneme sahip olan Dabık bölgesine ulaşmak için kilit noktada bulunuyor. Baragat ve yanındaki Kefergran köylerinin alınması ile ÖSO üyelerinin Dabık bölgesine kısa sürede ulaşacağı ifade edildi. ÖSO üyelerinin Çobanbey'den de Bab bölgesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve bu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Etiketler: ,
  • 16 Eylül 2016, Cuma 15:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
memo memo

sira pyd ve ypg de

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 16:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar