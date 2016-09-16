  1. Medya devlerinden FBI'ya iPhone davası

liderlerinden "Dr. Vail" öldürüldü

Pentagon, örgütün sözde enformasyon bakanı "Dr. Vail"in öldürüldüğünü duyurdu

DAEŞ liderlerinden Dr. Vail öldürüldü

Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü 'in önemli liderlerinden birinin daha Suriye'de düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, yaptığı yazılı açıklamada, "Dr. Vail" olarak bilinen Vail Adil Hasan Selman El Fayad'ın 7 Eylül'de, Rakka'da düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

Cook, Vail'in terör örgütünün sözde enformasyon bakanı ve DAEŞ'in yüksek şurasının üyelerinden olduğunu belirterek, "Vail, DAEŞ'in işkence ve infazlarını gösteren terör propagandası videolarının prodüksiyonunu yönetiyordu." ifadesini kullandı.

Vail'in geçen hafta öldüğü teyit edilen DAEŞ sözcüsü Muhammed El Adnani ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydeden Cook, DAEŞ'in ortadan kaldırılması için ABD'nin ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Adnani'nin 30 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda öldüğü, Pentagon tarafından üç gün önce teyit edilmişti.
Etiketler: ,
  • 16 Eylül 2016, Cuma 22:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar