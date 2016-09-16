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Bunun adı acı

Suriye’deki savaşta babasını kaybeden minik kız, gözyaşları arasında kameralara acıyla gülümsedi! ‘Adın ne’ sorusuna ‘Bilmiyorum’ yanıtını verdi. İşte bu cevap, yürekleri deldi geçti...

Bunun adı acı
Savaş; yaktı, yıktı, hayatları çaldı. Savaşın minik mağdurları ise kan ağladı. Silah, bomba ve parçalanmış cesetlerin gölgesinde yaşayan minik bedenler, bir türlü çocuk olamadı! Bunlardan bir tanesi de Suriye'deki savaşta babasını kaybeden Suriyeli minik bir kızdı. İşte o çocuk, gözyaşları arasında kameralara acı acı gülümsemeye çalıştı. Bakışlarıyla herkesin yüreğini delip geçen minik yavru, savaşan acı yüzü olarak karşımızdaydı!

YÜREĞİMİZ YANDI
Savaş sırasında babası ölen ve günlerdir aç olduğu anlaşılan küçük, gazetecilerin, "Adın ne" sorusunu "Bilmiyorum" diye yanıtladı. Savaşın acı yüzünü bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren bu cevap, milyonlarca insanın yüreğini parçaladı. Suriyeli mülteci, savaşın dehşetini bir kez daha dünyaya haykırdı. Barışa aç olan küçüğün videosu, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

parcalandim o bakisla dunyaya siz ne mahluksunuz diyordu suriye halkinin gelecegini yok ettiler dunyanin sirtlanlari.

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evet1
hayır0
cevapla 16.09.2016 14:14
FatihSultan23 FatihSultan23

Allah'ım bu yavruyu bu hale getiren şerefsizleri sen yok et, biz kulların olarak yapacak gücümüz yoktur, Amin, bu nasıl insanlık ya Rabbim, bu çocuk daha ne olduğunu hala anlamış değil, Tüm Müslüman Ülkelere sesleniyorum bu batı ülkelerin oyununu durdurun.

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evet1
hayır0
cevapla 16.09.2016 10:50
memo memo

rabbim yardimcilari olsun kimseyi ac susuz birakmasin bu haberi izlerken kahvalti yapiyordum gozlerim yasardi rabbim kimseyi aclikla terbiye etmesin amin

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evet2
hayır0
cevapla 16.09.2016 09:16
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