Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, AB Komisyonunun mültecilerin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında zorunlu paylaşımı ile ilgili planına karşı çıktı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunun, mülteci krizi ile ilgili oturumunda, Alman üye Ska Keller'in kaleme aldığı tasarı görüşüldü.

Hukuki yaptırımı olmayan ve 131'e karşı 470 oyla kabul edilen tasarıda, komisyonun "İtalya ve Yunanistan'da bulunan 54 bin mültecinin üye ülkeler arasında zorunlu paylaşımı ve bu sayede boşalan yerlere AB dışından gelen yeni mültecilerin yerleştirilmesi planı" reddedildi.

AB ülkelerinin daha fazla mülteciye kapılarını açması gerektiğini savunan raportör Keller, "AB içindeki mültecileri paylaşma ve AB dışından yeni gelen mültecilere kapı açma konularının karıştırıldığını" kaydetti.

Türkiye ile AB arasında geçen mart ayında imzalanan anlaşmaya göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen ve mülteci vasfı taşımayan her göçmene karşılık, AB ülkeleri Türkiye'den bir mülteci kabul edecek.

"AB İÇİNDEN VE DIŞINDAN DAHA ÇOK MÜLTECİ ALINSIN"

AP üyeleri, Yunanistan ve İtalya'da bulunan mültecileri AB üyesi ülkeler arasında zorunlu paylaşım şartı getiren planın 54 bin kişiyi kapsamasına karşı çıkarak, sayının artırılmasını ve bu sayede de AB dışından gelenlere daha çok yer açılması çağrısı yaptı.

AB ülkelerinin 160 bin mültecinin zorunlu paylaşımı kararı sonrası şimdiye kadar İtalya'dan bin 144, Yunanistan'dan ise 3 bin 34 kişi diğer AB ülkelerindeki merkezlere yerleştirilebildi. Bu sayının hedeflenenden çok az olduğu ve AB ülkelerinin dayanışma göstererek daha çok yabancıyı kabul etmesi gerektiği çağrısında bulunan milletvekilleri, böylece özellikle Yunanistan ve İtalya'dan boşalan yerlere yeni mültecilerin alınabileceğini belirtti.

Milletvekilleri, Suriyeliler dışında Afgan, Iraklı ve Eritreli mültecilere de kapıların açılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



