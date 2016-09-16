ABD’ye gözdağı

İran, yüzde yüz yerli katamaran tipi süratli bir savaş gemisi yaptı. Gemi Buşehr'de düzenlenen törenle suya indirildi. Törende konuşan Sipahiler Donanma 2. Bölge Komutanı Amiral Ali Rezmcu, geminin tamamen İran yapımı olduğunu belirtti. 55 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki gemi 100 asker ve bir helikopter kapasiteli. Basra Körfezi'nde görev yapacak gemiye dini lider Ali Hamaney'in ABD hakkında söylediği "Domuzlar Körfezi'ne geri dönün" sözünün yazıldığı pankartın asılması dikkat çekti.
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