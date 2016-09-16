ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya ABD bayrağı asılmasıyla ilgili haberleri görmediğini ancak "böyle bir şey varsa bunu ortaklarıyla konuşacaklarını" söyledi.

Peter Cook, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD militanlarının bulunduğu yerlere Amerikan bayrağı asılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Konuyla ilgili haberleri görmediğini belirten Cook, "Ancak daha önce de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik" diye konuştu. Cook, "Son olayı bilmiyorum ama böyle bir şey varsa bunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

Basın toplantısından sonra AA muhabirine konuşan bir başka Pentagon yetkilisi de "Konuya bakıyoruz" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PYD'nin mevzilerinin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesinde 3 noktaya asılan ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyordu.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.