ABD Irak işgalinde uranyum kullanmış

Merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Bütünleşmiş Bölgesel Bilgi Ağı (IRIN), Irak'ın işgaliyle ilgili George Washington Üniversitesine 2013'te verilen ancak bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmayan bilgilerin bulunduğu raporlara ulaştı.

Raporlarda, Irak'ta 2003'te ABD'nin A-10 tarzı jetler kullanarak yaptığı hava saldırılarında bin 116 kez otomobil, kamyon ve askeri pozisyonlar gibi "yumuşak hedef" olarak tarif edilen noktalara DU silahları kullandığı bildirildi. Bu silahların, yüzde 16,5 binalar, yüzde 35,6 yumuşak hedefler, yüzde 4,2 askerler, yüzde 10,4 toplar ve yüzde 33,2 tanklar hedef alınarak kullanıldığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin 1975'teki yasal önerisinde, DU silahlarının sadece tank ve zırhlı araçlar gibi imhası zor hedeflere karşı kullanılabileceği vurgulanan belgelerde, ABD ordusunun sivillerin ve askerlerin bu silahlarla hedef alınmasını engellemek için sunulan uluslararası yasaları büyük ölçüde ihlal ettiği savunuldu.

IRAK HALKININ SAĞLIĞI ETKİLENDİ

DU silahlarının, Irak halkının sağlığını etkilediği, özellikle kanser ve doğumdan kaynaklı özürlere neden olabildiği aktarılan belgelerde, yaşanan sosyal ve siyasal kargaşalardan dolayı konuya ilişkin henüz bir araştırma yapılmadığı kaydedildi.

Raporlarda ayrıca, ABD Çevre Koruma Ajansı referans verilerek, seyreltilmiş uranyumun orijinaline göre daha az radyoaktif etkisi olduğu ancak zehirli kimyasallar içerdiğinden insan vücuduyla teması durumunda sağlık sorunlarına yol açabildiğine işaret edildi.

George Washington Üniversitesinin ABD'de Bilgiye Erişim Yasası sayesinde ABD ordusundan Irak'ta yaptığı hava saldırılarının detaylarına ulaştığı ve bu bilgilerin üniversitenin Ulusal Güvenlik Arşivinde yer almadığı açıklandı.

IRIN'nin ise belgelere Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu PAX ve Uranyum Silahlarının Yasaklanması Koalisyonu (ICVUW) adlı bir kuruluşları dolayısıyla ulaştığı bilgisi paylaşıldı.