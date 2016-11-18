Avrupa futbolunda zorlu hafta sonu

Avrupa futbolunda bu hafta birçok zorlu maç yapılacak.

Verilen milli maç arasının ardından kaldığı yerden devam edecek Avrupa futbolunda, bu hafta sonu taraftarları heyecanlandıracak derbi ve önemli maçlar oynanacak.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde özellikle yarın, birçok çekişmeli maç var. İngiltere Premier Lig'de 12. haftanın en önemli mücadelesinde, şampiyonluğun iki iddialı takımı Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 15.30'da başlayacak.

Londra derbisinde ise Tottenham Hotspur, bu sezon istediği sonuçları alamayan ve ligde 17'nci sıraya kadar gerileyen West Ham United'ı TSİ 20.30'da ağırlayacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında, Madrid derbisi yaşanacak. Son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle 4. sıraya kadar gerileyen Atletico Madrid, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen lider Real Madrid'i Vicente Calderon Stadı'nda TSİ 22.45'te konuk edecek.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında ise zirve mücadelesinin iki önemli adayı Borussia Dortmund ile Bayern Münih mücadele edecek. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve puan cetvelinin 5. sırasında yer alan Borussia Dortmund, 6 puan önünde lider konumdaki Bayern Münih ile TSİ 20.30'da Signal Iduna Park'da karşılaşacak.

Pazar günü ise iki derbi oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı İstanbul derbisinde, Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda 20.00'de karşı karşıya gelecek.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftası da Milano derbisine sahne olacak. Son 5 lig maçından 4 galibiyet çıkararak puan tablosunda 3'üncülüğe kadar yükselen Milan, Giuseppe Meazza Stadı'nda TSİ 22.45'te Inter ile oynayacak. Alınan kötü sonuçların ardından sezon başında Roberto Mancini, 12. haftada ise Frank de Boer ile yollarını ayıran Inter, yeni teknik direktörü Stefano Pioli ile ilk lig maçına çıkacak.