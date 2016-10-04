Real Madrid ve Ronaldo beklentilerin uzağında

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 7 haftada bir gol atan Ronaldo, Real Madrid'e transfer olduğu 2009-2010 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcı performansını sergiledi.

Geçen yıl İspanyol Rafael Benitez'in görevden alınmasıyla devraldığı Madrid ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Zidane ise buna karşın selefinin geçen sezonki ilk 7 haftalık performansını geride bırakamadı.

Real Madrid, bu sezon da geçen yılki gibi 4 galibiyet, 3 beraberlikle tamamladığı ilk 7 haftada 15 puan topladı.

ZİDANE'IN KREDİSİ YÜKSEK

Futbolculuk döneminde Real Madrid'de önemli başarılara imza atan Zidane, takımın başına getirilirken kulüp ve taraftar nezdinde sahip olduğu krediyle ön plana çıktı.

Cadiz karşısında cezalı Denis Cheryshev'i oynattığı gerekçesiyle Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'ndan ihraç edilmesine sebep olan ve takıma oynattığı futbol beğenilmeyen Benitez, geçen sezon 18. haftada görevden alınmıştı.

Benitez'in yerine göreve gelen Zidane, ligin son haftasına kadar şampiyonluk yarışında tuttuğu Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi'nde ise mutlu sona ulaştırarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

Beklenen futbolun uzağında kalınmasına rağmen bu sezon oynadığı 10 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, Barcelona'nın da eski görüntüsünden uzak olması gibi faktörler sayesinde ligde lider Atletico Madrid'in arkasında averajla ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışında geri düşmedi.

RONALDO'NUN TEPKİSİ KONUŞULDU

Cristiano Ronaldo, ligin 6. haftasında oynanan Las Palmas maçında oyundan alındıktan sonra verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.