Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 6. haftanın futbolcusu, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Bundesliga.com'un internet sitesinden yapılan ankette oyların yüzde 44'ünü alan Hakan Çalhanoğlu, 6. haftanın en iyi futbolusu seçildi.

Bayer Leverkusen'in konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-0'la geçtiği maçta gollerin asistini yapan 22 yaşındaki oyuncu, üstün performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol üstlenmişti.

Hakan Çalhanoğlu, Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay ile Bundesliga'da haftanın en iyi 11'inde de yer aldı.