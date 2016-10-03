Premier Lig'de 20 yıllık efsane: Wenger

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'deki 20. yılını kutlayan Fransız teknik adam Arsene Wenger, şampiyonluk özlemini dindirme konusunda son yıllarda eleştirilere hedef olsa da Londra ekibini ulaştırdığı seviye, transfer politikası ve oyun felsefesi gibi birçok konudaki tutumuyla ada futbolunda derin izler bırakmayı başardı.

"Buraya gelmemdeki temel sebep İngiliz futbolunu sevmem. Arsenal Kulübünün ruhu ve potansiyelini seviyorum." diyerek 1 Ekim 1996 yılında Kuzey Londra temsilcisindeki görevine başlayan Wenger, 20 yılda çıktığı bin 130 maçta 656 galibiyet aldı, öğrencileri 2 bin 87 kez rakip fileleri havalandırdı.

Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry gibi efsane futbolcularının yer aldığı kadrosuyla Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a rağmen Premier Lig'deki ilk şampiyonluk turunu 1997-98 sezonunda atan 66 yaşındaki Wenger, diğer şampiyonluklarını 2001-02 ve 2003-04 sezonlarında yaşadı.

Arsenal'de 2005 yılına kadar 4 kez de Federasyon Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmeyi başaran deneyimli teknik adam, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014 yılında yine Federasyon Kupası ile gideren başkent temsilcisi, 2015 yılında da Wembley Stadı'nda tur atan taraf oldu ve toplam 6 kez bu sevinci yaşadı.

Wenger yönetimindeki Arsenal, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014 ve 2015 yıllarında da lig şampiyonu ile Federasyon Kupası'nı alan takımları karşı karşıya getiren Community Shield'i kazanma başarısını gösterdi.

Arsenal, son 20 yılda müzesine 15 kupa götürürken, bu dönemde Manchester United 28, Chelsea 21, Liverpool 11, Manchester City ise 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Zirveden hiç kopmadı

Arsene Wenger'in göreve gelmesinin ardından yaklaşık 400 milyon sterlin harcayarak yeni stadı Emirates'e geçen Arsenal, yeni vizyonu ve oyun anlayışıyla zirvenin de vazgeçilmezi oldu.

1957-1976 yıllarında ilk dört takım arasına sadece dört kez girebilen Arsenal, 1977-1996 senelerinde ise bu sayıyı, ikisi şampiyonluk olmak üzere dokuza çıkardı. Londra ekibi, Fransız teknik adamın 20 yıllık teknik direktörlüğü döneminde ise ligi üç kez şampiyon, altı kez ikinci, beş kez üçüncü, altı kez de dördüncü olarak tamamladı.

İLK 10 YIL DAHA BAŞARILI

Deneyimli teknik adamın 20 yıllık Arsenal kariyerinde, ilk 10 yılı galibiyet ve kupa sayısı bakımından daha verimli geçti.

1996-2006 yıllarında 566 maça çıkan ve bunların 327'sinde sahadan galibiyetle ayrılan Fransız çalıştırıcı, bu dönemde 11 kupa kazandı. İkinci 10 yıllık döneminde 564 maçta 321 galibiyet alan Wenger'in kupa sayısı Manchester United'ın yanı sıra Chelsea ve Manchester City başta olmak üzere transfere büyük bütçeler ayıran diğer takımların da yarışa katılmasıyla 4'e düştü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Göreve geldiği sezon Arsenal ile UEFA Kupası'nda mücadele eden Arsene Wenger, son 17'si üst üste olmak üzere toplam 19 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılarak turnuvanın vazgeçilmez takımları arasında yer aldı.

Organizasyona son 6 yıldır 2. turda veda eden Londra ekibi, 2005-06 sezonunda finale kadar yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve 1-0 öne geçtiği final maçında son 15 dakikada yediği gollerle Barcelona'ya 2-1 yenilen Arsenal, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaçırdı.

1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona ve Fiorentina'nın ardından grupta üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam eden ve finale kadar yükselen Arsenal, kupanın sahibi olmak için Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Normal ve uzatma süresi golsüz sona eren maçta sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarında rakibini 4-1 yenerek tarihinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

42 teknik direktör eskitti

Arsene Wenger'in Arsenal'i çalıştırdığı son 20 yılda en büyük rakipleri Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea 42 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Çeyrek asırdan fazla Manchester United'da görev yapan Alex Ferguson'ın ayrılmasının ardından Manchester ekibi 5 kez teknik direktör değişikliğine giderken, 20 yıl içinde Chelsea 17, Manchester City 13, Liverpool ise 7 farklı teknik direktörle çalıştı.

Bu dönemde İspanya futbolunun iki dev kulübünden Real Madrid 21, Barcelona 13, Almanya'nın Bayern Münih takımı da 12 teknik adamla başarı aradı.

FERGUSON'DAN SONRA İKİNCİ

Arsene Wenger, İskoç meslektaşı Alex Ferguson'dan sonra en fazla Premier Lig maçına çıkan teknik direktör olma özelliğini taşıyor.

Manchester United ile 810 lig maçına çıkan Ferguson, bu maçlarda yüzde 65,2'lik başarı oranı elde ederken, 758 lig maçında puan mücadelesi veren Wenger ise yüzde 57,8'lik galibiyet oranında kaldı. Bu iki teknik adamı 641 maçla Harry Redknapp takip ediyor.

TRANSFERDE "ELİ SIKI"

Premier Lig ve Avrupa arenasındaki şampiyonluk özleminin sona ermemesi nedeniyle üzerindeki "yıldız transfer" baskısı her sezon daha da artan Arsene Wenger, Strasbourg Üniversitesi Ekonomi bölümünde yaptığı yüksek lisansın da muhtemel etkisiyle buna direnmeye devam ediyor.

Fransız teknik adam ile son 20 yılda transfere yaklaşık 700 milyon sterlin harcayan Arsenal, bu alanda rakiplerine göre çok daha tasarruflu hareket ediyor. Aynı dönemde Liverpool 1 milyar, Manchester United 1,1 milyar, Manchester City 1,3 milyar, Chelsea ise 1,4 milyar sterlin transfer harcaması yaptı.

1996 yılından bu yana Arsenal'de 162 futbolcu forma giyerken, bu rakam Manchester United'da 159, Manchester City'de 176, Chelsea'de 191 ve Liverpool'da da 192 olarak göze çarptı.

EN PAHALI TRANSFERİ MESUT ÖZİL

Arsenal'ın Arsene Wenger dönemindeki en pahalı transferi 40 milyon sterline Real Madrid'den alınan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu.

Fransız futbolcu Paul Pogba'yı 90 milyon sterline alarak dünya futbolunda rekor kıran Manchester United, Angel Di Maria için 63, Anthony Martial için de 42 milyon sterlin harcadı. Manchester City ise Kevin De Bruyne'e 62 milyon, Raheem Sterling'e 53 milyon, John Stones'a 47 milyon ve Leroy Sane'ye de 42 milyon sterlin bonservis ödedi.

5 DİL BİLİYOR, RANDEVULARINA GEÇ KALIYOR

Wenger, teknik direktörlük kariyerine 1984'te Fransa'nın Nancy takımında başladı.

Üç yıl Nancy'de görev alan deneyimli teknik adam, daha sonra Monaco'nun başına geçti. 1987-1994 yıllarında Monaco'yu çalıştıran Arsene Wenger, 1995-1996 sezonunda Japonya'nın Nagoya Grampus ekibinde görev yaptıktan sonra Arsenal ile anlaştı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde doğan, gençliğinde Fransız futbolundan çok Alman futboluna ilgi duyan Wenger, renkli kişiliğiyle de dikkati çekiyor.

Londra ekibine gelir gelmez futbolcuların yemek listesinden ketçabı çıkaran ve menüye bol sebzeli yemekler ekleyen Wenger, basın toplantılarının yanı sıra randevularına genelde geç kalmasıyla biliniyor.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Japonca bilen Wenger'in adına küçük bir gezegen de bulunuyor. Ian Griffin isimli İngiliz gökbilimci, 1998 yılında keşfettigi küçük bir gezegene koyu taraftarı olduğu Arsenal takımının menajerinin ismini verdi.

Fransız teknik adam, Premier Lig'i kazanan ilk yabancı çalıştırıcı unvanını da taşıyor